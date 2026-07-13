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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Bistro in Grenzach - Zielrichtung Geldspielautomaten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 10.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in ein Bistro in der Markgrafenstraße zu gelangen. In dem Bistro wurden zwei Spielautomaten von den Unbekannten angegangen und massiv beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es möglich sein, dass die Täterschaft nicht an das Bargeld der Automaten gelangte. Der an den Automaten entstandene Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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