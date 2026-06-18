PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Pölich (ots)

Am 17.06.2026 gegen 18:45 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen blauen Audi Q2, welcher mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise die B53 im Bereich zwischen der Einmündung zur L48 und Pölich befuhr. Der Fahrer konnte schließlich von einer Streife einer Kontrolle unterzogen werden. Da ein Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille ergab, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei sucht insbesondere diese Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Audi machen können. Hinweise werden von der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 17:43

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Haustür

    Thalfang (ots) - Im Zeitraum vom 16.06.2026 10:00 Uhr bis 16.06.2026 17:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die äußere Verglasung einer doppeltverglasten Haustür am Mehrparteienhaus Kreuzgarten 12 in Thalfang-Bäsch. Die Beschädigung entstand vermutlich durch einen Tritt oder Bewurf mit einem Gegenstand. Aufgrund dieser vermuteten Tatbegehungsweise dürfte ein Einbruchsversuch derzeit auszuschließen sein. Es ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 10:22

    POL-PDTR: Diebstahl aus KFZ

    Birkenfeld Nahe (ots) - Am Donnerstag, dem 18.06.2026, kam es um ca. 01:00Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug in der Straße (Am Gaurech) in 55765 Birkenfeld. Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten Sachwerte im unteren zweistelligen Eurobereich. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, die Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 00:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Trierer Moselufer

    Trier (ots) - Am Abend des 17.06.2026 kam es am Moselufer in Trier zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Hierbei befuhr ein Mercedes das St.-Barbara-Ufer von der Römerbrücke kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ignorierte der Fahrer die bereits Rot zeigende Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich St.-Barbara-Ufer / Südallee ein, um in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren