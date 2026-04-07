Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der L98 bei Düngenheim - Nachtragsmeldung

Düngenheim (ots)

Nach mehrstündiger Unfallaufnahme konnte folgender Unfallhergang rekonstruiert werden:

Ein 66 jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch befuhr die L98 von Kaisersesch kommend in Fahrtrichtung Monreal. An der Einmündung nach Urmersbach bog der PKW nach links ab und übersah dabei einen auf der L98 entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer, ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Ulmen, wurde dabei über die Motorhaube des PKW geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Der Streckenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz kam ein Gutachter vor Ort.

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