POL-FR: Schliengen: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 12.07.2026, ab 17.15 Uhr, meldeten mehrere Anrufer eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Bahngleise. An den Gleisen brannten etwa 40 Quadratmeter Gestrüpp. In der Folge griffen die Flammen auf ein Grundstück in der Jahnstraße über, wo gelagertes Brennholz ebenfalls in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Brandursache ist nicht bekannt. Es wurde niemand ...

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