POL-FR: Schliengen: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.07.2026, 22.00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 03.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Gaststätte am Marktplatz zu gelangen. In der Gaststätte wurden weitere Türen aufgehebelt. Entwendet wurden unter anderem eine Kaffeemaschine, Eine Kasse mit Bargeld sowie hochpreisige Sekt- und Weinflaschen.
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