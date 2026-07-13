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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.07.2026, 22.00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 03.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Gaststätte am Marktplatz zu gelangen. In der Gaststätte wurden weitere Türen aufgehebelt. Entwendet wurden unter anderem eine Kaffeemaschine, Eine Kasse mit Bargeld sowie hochpreisige Sekt- und Weinflaschen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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