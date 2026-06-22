Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes angegriffen

Erfurt (ots)

Ein Platzverweis endete Samstagabend (20.06.2026) in Erfurt mit einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Ein 54-jähriger Mann war gegen 22:00 Uhr in der Marie-Elise-Kayser-Straße wegen seines ungebührlichen Verhaltens aufgefallen. Als ihm die beiden Mitarbeiter einen Platzverweis erteilten, griff er sie an und schlug nach ihnen. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Ein 27-jähriger Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der 54-Jährige wurden verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Gegen den Mann wird nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (SO)

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