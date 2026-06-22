Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeibeamter bei Widerstand auf Tankstellengelände leicht verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.06.2026) wurde ein Polizeibeamter bei einer Widerstandshandlung auf einem Tankstellengelände in der Weimarischen Straße leicht verletzt. Gegen 00:10 Uhr fiel dort ein 40-jähriger Mann durch sein Verhalten auf. Nach einer ärztlichen Untersuchung sollte er in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Als eine Streifenbesatzung den Mann zum Rettungswagen begleitete, leistete er Widerstand. Die Beamten mussten den 40-Jährigen zu Boden bringen und fesseln. Dabei wehrte er sich massiv und trat mehrfach in Richtung der Polizisten, ohne sie zu treffen. Zudem beleidigte er die Kräfte mehrfach. Ein Polizist verletzte sich während der Widerstandshandlung leicht. Der 40-Jährige wurde anschließend unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen u. a. wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet. (DS)

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