Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Skoda-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Sonntagabend (21.06.2026) wurde ein 25-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Gegen 18:45 Uhr fuhr der Mann auf der Straße Am Tannenwäldchen in Richtung Bismarckturm. Kurz vor dem Ortseingang kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch den Aufprall lösten die Airbags seines Autos aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der 25-Jährige bereits außerhalb des Fahrzeugs und war ansprechbar. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell