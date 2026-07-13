POL-FR: Steinen: Vegetationsbrand an Bahngleisen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.07.2026, kurz vor 11.00 Uhr, wurde eine 55-jährige Frau auf einem Kundenparkplatz von einem Pkw angefahren. Die Frau stand am Heck ihres Pkw auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Parkplatz und streifte mit seiner rechten Fahrzeugfront das Heck des Pkws der ...

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