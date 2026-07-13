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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vegetationsbrand an Bahngleisen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, ab 17.15 Uhr, meldeten mehrere Anrufer eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Bahngleise. An den Gleisen brannten etwa 40 Quadratmeter Gestrüpp. In der Folge griffen die Flammen auf ein Grundstück in der Jahnstraße über, wo gelagertes Brennholz ebenfalls in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Brandursache ist nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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