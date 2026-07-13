POL-FR: Lörrach: Motorrad entwendet

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 12.07.2026, gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei ein 13-jähriges Kind gemeldet, welches aus dem Titisee gezogen werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Junge zum Baden im Wasser, als er nach Auskunft eines Zeugen immer wieder im tiefen Wasser abtauchte und sich in einer Notlage zu befinden schien. Der ...

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