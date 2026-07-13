POL-FR: Lörrach: Motorrad entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 23.00 Uhr bis Freitag, 10.07.2026, 10.00 Uhr, wurde ein grau / rotes Motorrad der Marke Yamaha entwendet. Das Motorrad stand verschlossen auf einem für Motorräder markierten Parkstreifen in der Tumringer Straße zwischen den Einmündungen Ötlinger Straße und Spitalstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 8.000 Euro.
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