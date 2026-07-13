PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorrad entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 23.00 Uhr bis Freitag, 10.07.2026, 10.00 Uhr, wurde ein grau / rotes Motorrad der Marke Yamaha entwendet. Das Motorrad stand verschlossen auf einem für Motorräder markierten Parkstreifen in der Tumringer Straße zwischen den Einmündungen Ötlinger Straße und Spitalstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 15:04

    POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall wegen Fußgängerin - Polizei sucht Fußgängerin

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 19.35 Uhr, kam es wegen einer Fußgängerin zu einem Auffahrunfall in der Weiler Straße mit Beteiligung eines Rettungswagens und eines Pkws. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Küpferstraße kommend in die Weiler Straße in Richtung Wiesentalstraße ein. Hinter dem Pkw des 44-Jährigen fuhr ein Rettungswagen. Als ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:17

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Aufmerksamer Badegast rettet Kind aus See

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 12.07.2026, gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei ein 13-jähriges Kind gemeldet, welches aus dem Titisee gezogen werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Junge zum Baden im Wasser, als er nach Auskunft eines Zeugen immer wieder im tiefen Wasser abtauchte und sich in einer Notlage zu befinden schien. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren