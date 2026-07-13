Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Aufmerksamer Badegast rettet Kind aus See

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.07.2026, gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei ein 13-jähriges Kind gemeldet, welches aus dem Titisee gezogen werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Junge zum Baden im Wasser, als er nach Auskunft eines Zeugen immer wieder im tiefen Wasser abtauchte und sich in einer Notlage zu befinden schien. Der 41-jährige aufmerksame Badegast zog schließlich den Jungen aus dem Wasser und verbrachte ihn an den Strand. Der Junge konnte durch Badegäste erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. In welchem Gesundheitszustand sich der 13-Jährige derzeit befindet, ist nicht bekannt.

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