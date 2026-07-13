Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich Samstag- auf Sonntagnacht, 11./12.07.2026, gegen 04.45 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Hermann-Burte-Straße. Der oder die Täter gelangten über die Haupteingangstüre in den Verkaufsraum und entwendeten eine Geldkasse mit Bargeld. Zeitgleich wurde der Polizei unweit von der Bäckerei ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw im Lettenweg gemeldet, bei dem Münzgeld entwendet wurde. Ein Tatzusammenhang wird vermutet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Hermann-Burte-Straße oder im Lettenweg gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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