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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto überschlägt sich - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem VW befuhr am Sonntag, 12.07.2026 gegen 12.30 Uhr ein 86 Jahre alter Mann die B317 von Schlechtnau kommend. An der Abzweigung zur L126 beabsichtigte eine vor ihm fahrende Kia-Fahrerin in die Einmündung einzufahren und ordnete sich dazu links auf die Abbiegespur ein. Der 86-Jährige fuhr hinter dem Kia vermutlich zu weit links, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei überschlug sich der VW und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 86-Jährige konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 57 Jahre alte Kia-Fahrerin blieb unverletzt. Am VW entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro, am Kia rund 2.500 Euro.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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