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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendliche angegangen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, soll gegen 12.00 Uhr eine Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden sein. Er habe sie zunächst vom Schulenviertel in Richtung Bahnhof verfolgt und immer wieder angesprochen. In der Bahnhofsunterführung sei ein bislang unbekannter Passant auf die Situation der Jugendlichen aufmerksam geworden und habe den unbekannten Mann angesprochen, woraufhin sich dieser entfernte. Der Unbekannte wurde als ältere betrunkener Mann beschrieben, der ungefähr 180 cm groß gewesen sein soll. Er habe eine kurze dunkle Hose, sowie ein rotes T-Shirt mit weißen Punkten und einer Aufschrift getragen. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende und Betreiber von Ladengeschäften entlang der Bergseestraße gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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