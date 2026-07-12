Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Kellerbrand im ehemaligen Bürozentrum an der Riemekestraße

Paderborn (ots)

(sg) Die Feuerwehr Paderborn wurde am 12.07.2026 um 02:17 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in der Riemekestraße alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Verrauchung in mehreren Bereichen des ehemaligen Bürozentrums feststellbar. Da Rauch aus mehreren Geschossen austrat, musste zunächst von einem ausgedehnten Gebäudebrand mit möglicherweise mehreren Brandherden ausgegangen werden. Aufgrund dieser Lageeinschätzung erhöhte die Einsatzleitung das Alarmstichwort auf "Feuer 4 - Gebäudebrand" und ließ weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmieren.

Zur Erkundung und Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz in dem weitläufigen Gebäude eingesetzt. Eine besondere Herausforderung stellte dabei die außer Betrieb befindliche brandschutztechnische Infrastruktur des Gebäudes dar. Dadurch mussten sämtliche Erkundungs- und Löschmaßnahmen unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden.

Im Verlauf des Einsatzes konnte glücklicherweise lediglich ein Brandherd im Kellergeschoss lokalisiert werden. Dieser wurde von den eingesetzten Trupps schnell abgelöscht. Die zunächst als sehr umfangreich wahrgenommene Rauchentwicklung war darauf zurückzuführen, dass sich der Brandrauch über den Treppenraum, der wie ein Kamin wirkte, in nahezu alle Gebäudeteile ausgebreitet hatte.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude umfassend kontrolliert und entraucht.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd sowie die Einheiten Stadtmitte, Stadtheide und Elsen der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im übrigen Stadtgebiet besetzten die Einheiten Marienloh und Dahl während des Einsatzes die Feuerwachen und standen für mögliche Paralleleinsätze bereit.

Insgesamt wurden an der Einsatzstelle ca. 50 Einsatzkräfte tätig. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

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