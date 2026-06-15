Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Kreisfeuerwehrverband Wesermünde würdigt herausragendes Engagement

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Geestland (ots)

Im Rahmen der Verbandsversammlung am 10. Juni 2026 wurden gleich mehrere Kameraden aus den Ortsfeuerwehren der Stadt Geestland für ihre langjährigen Verdienste und ihr außergewöhnliches Engagement im Feuerwehrwesen ausgezeichnet.

Zu Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes Wesermünde wurden Friedrich Meyerherm, Peter Steffens, Friedo Bredehöft und Heiner von Ahnen ernannt. Mit dieser besonderen Auszeichnung wird ihr jahrzehntelanger Einsatz für die Feuerwehr und die Gemeinschaft gewürdigt.

Die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze erhielt Wolfgang Wehrmann. Mit der Ehrennadel in Silber wurden Burkhard Wörmcke, Holger Bredehöft und Michael Fulle ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung wurde Lothar Joreitz zuteil: Ihm wurde das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze verliehen.

"Die Feuerwehren der Stadt Geestland gratulieren allen Geehrten herzlich und bedanken sich für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Kameradschaft und ihr langjähriges Wirken zum Wohl der Feuerwehren und der Bürgerinnen und Bürger der Stadt", so Stadtbrandmeister Matthias Witte. "Ihr Engagement ist Vorbild und Verpflichtung zugleich."

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