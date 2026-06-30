Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Dachstuhlbrand in der Lösekestraße

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Paderborn (ots)

(sg) Am Montag, den 30.06.2026 wurde die Feuerwehr Paderborn um 22:23 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäudekomplex in den Ortsteil Sennelager alarmiert. Der ersteintreffende Rettungswagen konnte kurze Zeit später die Alarmmeldung bestätigen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein fortentwickelter Brand auf ca. der Hälfte der Dachfläche eines leerstehenden Mehrparteienhauses festgestellt. Die ersteintreffenden Kräfte gingen im Innenangriff vor, während die kurze Zeit später eingetroffene Drehleiter einen Außenangriff vorbereitete.

Kurz nachdem die ersten Einsatzkräfte das Gebäude betreten hatten, gab es im Dachstuhl eine Durchzündung, sodass dieser auf etwa der halben Dachfläche im Vollbrand stand. Um ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Nachbargebäude zu verhindern wurde von außen und innen eine Riegelstellung an der Giebelwand aufgebaut.

Unter Einwirkung des Vollbrandes mussten sich die Trupps im Innenangriff zurückziehen und kurze Zeit später kam es zum Teileinsturz des Dachstuhls. Infolge dieses Teileinsturzes ging auch die Brandintensität deutlich zurück, sodass der Brand durch den Einsatz eines Wasserwerfers aus dem Drehleiterkorb zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein Übergreifen auf das Nachbargebäude konnte verhindert werden. Im Weiteren Verlauf wurden noch die verbliebenen Glutnester abgelöscht und diese mehrmals kontrolliert.

Bei dem etwa zweieinhalbstündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtliche Löschzüge Schloss Neuhaus und Elsen im Einsatz. Ebenso unterstützte der Defence Fire und Rescue Service an der Einsatzstelle. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks begutachtete das Gebäude, ob durch den Teileinsturz des Dachstuhls eine weitere Einsturzgefahr besteht.

Insgesamt wurden an der Einsatzstelle ca. 40 Einsatzkräfte tätig. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

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