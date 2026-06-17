Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppt sich als Mülltonnenbrand am Reismann-Gymnasium

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Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 17.06.2026, 00:19 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch wurde die Feuerwehr Paderborn um 00:19 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand zum Reismann-Gymnasium alarmiert. Bereits auf der Anfahrt waren Rauch und Feuerschein im Dachbereich des Schulgebäudes sichtbar, wodurch sich die Alarmmeldung zunächst bestätigte. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und einer umfassenden Erkundung konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die Ursache für die sichtbare Rauchentwicklung waren mehrere brennende Mülltonnen im Innenhof des Schulgeländes.

Unverzüglich wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Durch den Brand entstanden keine Schäden am Schulgebäude. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt.

Im Einsatz waren Kräfte des Löschzugs Nord, des Löschzugs Süd, des Löschzugs Stadtmitte sowie des Löschzugs Stadtheide. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch den Einsatzführungsdienst.

Zur Absicherung des Einsatzes war zudem der Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

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