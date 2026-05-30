Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gefahrstofffreisetzung in einem Ladenlokal in der Schloßstraße

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Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, den 30. Mai 2025, meldete sich die Betreiberin eines Ladenlokals bei der Feuerwehr Paderborn und berichtete, dass in dem Ladenlokal durch einen Unfall ein Gefahrstoff freigesetzt worden war. Aufgrund der Schilderungen wurde um 11:38 Uhr mit dem Stichwort Austritt Gefahrgut die Feuerwehr Paderborn in die Schloßstraße nach Schloss Neuhaus alarmiert.

Die Betreiberin hatte ihr Ladenlokal bereits geräumt und selbst probiert, die Chemikalie mit Papiertüchern aufzunehmen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich zunächst großräumig ab und der Rettungsdienst sichtete die Betreiberin, die über Reizungen der Augen und Atemwege klagte, sowie die zum Zeitpunkt des Unfalls anwesenden drei Kunden. Ein Transport in ein Krankenhaus war zum Glück nicht erforderlich.

Ein Trupp der Feuerwehr ging mit speziellen Schutzanzügen gegen Gefahrstoffe in das Ladenlokal vor und sicherte die Reste der giftigen Chemikalie. Im Anschluss begab sich der Trupp zu einer sogenannten Dekontamination, bei der die Schutzkleidung grob gereinigt und dann kontrolliert ausgezogen und luftdicht verschlossen wird, um zu verhindern, dass Reste des Gefahrstoffs weiterver- breitet werden. Die Geschäftsräume wurden von der Feuerwehr noch belüftet, um Rückstände des Gefahrstoffs in der Luft nach draußen zu spülen. Nach ca. 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte der Wachen Süd und Nord, sowie des Löschzuges Schloss Neuhaus mit insgesamt ca. 30 Einsatzkräften und vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen, zwei Wechselladerfahrzeugen mit den Abrollbehältern Gefahrgut und Dekontamination, einem Gerätewagen-Logistik, den Einsatzleitwagen des Führungsdienstes C und B, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei.

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