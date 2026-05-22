Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: "Person im Wasser" am Zusammenlauf der Alme und Lippe in Schloss Neuhaus

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Paderborn (ots)

(sg) Am Donnerstag, den 22.05.2026, wurde die Feuerwehr um 13:00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person im Wasser" im Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes in Schloss Neuhaus alarmiert.

Eine ältere Dame, war aus bislang ungeklärter Ursache, mit ihrem Elektromobil für Senioren in Höhe des Zusammenflusses von Alme und Lippe ins Wasser geraten.

Die genaue Einsatzstelle musste zunächst gesucht werden. Ein Passant konnte die Einsatzkräfte schließlich zur betroffenen Örtlichkeit führen.

Die Einsatzstelle befand sich auf der kleinen Halbinsel am Zusammenfluss von Alme und Lippe und war nur fußläufig erreichbar. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Seniorin wohlauf vor. Sie stand mit ihren Unterarmstützen im Wasser und befand sich etwa 1,50 Meter von der Böschung entfernt.

Auf Grund ihrer eingeschränkten Mobilität, konnte sie Eigenständig die Böschung nicht mehr hinaufsteigen. Mit Unterstützung von zwei Feuerwehrmännern wurde die Dame zurück an Land gebracht.

Im Anschluss erfolgte die Untersuchung durch den Notarzt. Dabei konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Lediglich leichte Druckstellen am Bein wurden diagnostiziert.

Anschließend wurde das Seniorenmobil, durch die Feuerwehr, aus dem Wasser geborgen.

Nach Abschluss der medizinischen Untersuchung konnte die Dame an der Einsatzstelle verbleiben.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Schloß Neuhaus, der Feuerwache Nord, die Tauchgruppe der Feuerwehr, das DLRG, des Rettungsdienstes, der Einsatzführungsdienst sowie der Polizei.

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