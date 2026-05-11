Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall von der B64 zur B1 Richtung Salzkotten vier Verletzte nach Alleinunfall

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Paderborn (ots)

(sg) Am späten Sonntagabend, den 10.05.2026 wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B64 im Bereich der Auffahrt zur B1 in Fahrtrichtung Salzkotten alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Pkw mit vier Insassen seitlich gegen die Fahrbahnabtrennung. Das Fahrzeug schleuderte anschließend auf die gegenüberliegende Seite, prallte dort gegen das Brückengeländer und kam schließlich zum Stillstand.

Die drei leicht verletzten Mitfahrer konnten das Fahrzeug mit Unterstützung der Feuerwehr zügig verlassen. Der Fahrer war schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Alle vier Patienten wurden in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache Süd trugen auch die ehrenamtlichen Mitglieder des Löschzuges Stadtmitte zum Einsatzerfolg bei. Während des einstündigen Einsatzes sperrte die Polizei die Straße und leitete den Verkehr um.

Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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