Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: 12-jähriger Junge bei Busunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(sg) Bei einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle vor dem Arbeitsamt ist am 22.04.2026 gegen 13 Uhr ein 12-jähriger Junge von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen aus Büren befand sich zufällig auf der Rückfahrt vom Krankenhaus und traf bereits nach wenigen Sekunden an der Unfallstelle ein. Die Besatzung begann umgehend mit der medizinischen Erstversorgung des Jungen.

Eine weitere weibliche Person, die den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Die ersteintreffende Rettungswagenbesatzung teilte sich daher zunächst zur Betreuung der beiden Patienten auf.

Entgegen der ersten Meldung war der Junge glücklicherweise nicht unter dem Bus eingeklemmt. Dadurch konnten die Notfallsanitäter der Feuerwehr die Rettungswagenbesatzung bei der Versorgung der Patienten unterstützen.

Zur Abschirmung der Einsatzstelle errichteten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Sichtschutzwand, um eine geschützte Patientenversorgung im öffentlichen Raum zu ermöglichen.

Aufgrund des Alters des verletzten Jungen wurde zusätzlich ein Kindernotarzt aus der Kinderklinik zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war ein Transport in eine Spezialklinik nach Bielefeld erforderlich. Hierfür wurde der Rettungshubschrauber Christoph 13 angefordert. Der Hubschrauber landete in der Nähe des Parkplatzes an der Florianstraße und flog den Jungen anschließend zur weiteren Behandlung nach Bielefeld.

Zur Betreuung des Busfahrers sowie der Eltern des Jungen wurde außerdem die Notfallseelsorge hinzugezogen.

Die Feuerwehr war mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Technische Rettung, einem Einsatzleitwagen sowie einem Kommandowagen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit den Rettungswagen aus Büren und Bad Wünnenberg, einem Notarzteinsatzfahrzeug aus Paderborn, dem Kindernotarzt aus der Kinderklinik sowie dem Rettungshubschrauber Christoph 13 vor Ort.

Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell