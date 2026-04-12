Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Vermutlich Reizgas in Zug versprüht

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, 11.04.2026 wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 16:45 Uhr zu einem Einsatz im Bereich des Bahnübergangs Pater-Ewald-Straße in Sennelager alarmiert. In einem Zug der Nordwestbahn war zuvor vermutlich Reizgas versprüht worden. Durch Eintritt des Reizgases in die einzelnen Abteile und in den Führerstand des Lokführers zog dieser die Notbremse.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der betroffene Zug mit geöffneten Türen auf den Schienen. Insgesamt befanden sich 105 Personen im Zug. Im weiteren Einsatzverlauf wurden zwei Personen vom Rettungsdienst gesichtet und medizinisch untersucht. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls auf. Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord, auch die ehrenamtlichen Löschzüge Sande und Schloss Neuhaus.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 35 Einsatzkräfte mit vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Gefahrgut, einem Einsatzleitwagen mit dem C-Dienst, einem Rettungswagen sowie einem Notarzt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, sowie mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei waren ebenfalls vor Ort.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz für die Feuerwehr gegen 17:30 Uhr beendet werden. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell