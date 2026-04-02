Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Feuerwehr Paderborn rettet Schwan aus Gleisbereich - Lebensgefahr oft unterschätzt.

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Paderborn (ots)

(dh) Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 14:30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz im Bereich der Fischteiche alarmiert: Ein Schwan hatte sich im Gleisbereich verirrt und konnte diesen aufgrund der beidseitigen Einzäunung nicht mehr eigenständig verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Tier weiterhin zwischen den Gleisen.

Ein engagierter Passant hatte bereits versucht den Schwan aus seiner misslichen Lage zu befreien - jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Das Betreten von Gleisanlagen ist lebensgefährlich und streng verboten.

Kurz darauf näherte sich ein Zug, sodass die Situation zusätzlich an Brisanz gewann. Auch die Feuerwehr konnte erst nach einer offiziellen Streckensperrung und Freigabe durch die Bundespolizei tätig werden.

Nach Sicherung der Einsatzstelle gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Schwan mithilfe eines Keschers schonend einzufangen. Das Tier wurde anschließend außerhalb des eingezäunten Bereichs wieder in die Freiheit entlassen. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz weder der Schwan noch der Passant verletzt. Bereits mehrfach wurden Schwäne in diesem Streckenabschnitt gesichtet. Ursache ist vermutlich ein Abschnitt ohne Zaun, der den Zugang zum Gleisbereich ermöglicht.

Appell an die Bevölkerung:

Betreten Sie niemals Gleisanlagen - auch nicht zur Tierrettung! Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!

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