Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Entstehungsbrand in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung

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Paderborn (ots)

(sg) Die Feuerwehr Paderborn wurde am Donnerstagabend zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Pontanusstraße alarmiert. Aufgrund des Objektes und dessen besondere Nutzung wurden bereits zahlreiche Kräfte zur gemeldeten Adresse alarmiert.

Noch auf der Anfahrt erhielten die ausgerückten Einsatzkräfte die Information, dass durch die Betreuer der Einrichtung, eine Rauchentwicklung in einem Raum im Erdgeschoss wahrgenommen wurde. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Bild und es wurde unmittelbar eine Räumung des betroffenen Gebäudeabschnitts eingeleitet. Parallel zur Räumung des betroffenen Bereiches wurden seitens der Feuerwehr entsprechende Lösch- und Belüftungsmaßnahmen vorbereitet.

Durch den vorgehenden Trupp unter Atemschutz konnte ein Entstehungsbrand in einem Abstellraum schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Räumlichkeiten der Wohngruppe konnten durch die eingeleiteten Maßnahmen weitestgehend rauch- und somit schadensfrei gehalten werden. Alle betroffenen Bewohner der Einrichtung wurden durch das vor Ort befindliche Personal in einem anderen Gebäudeteil betreut und konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder unverletzt in ihre Zimmer zurückgeführt werden.

Bei diesem Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Einheiten der Löschzüge Stadtmitte und Elsen alarmiert. Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 40 Einsatzkräfte mit vier Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern, einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie dem Führungsdienst B- und C-Dienst.

Bereits am späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Paderborn zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Turnhalle am Kaukenberg alarmiert. Dort kam es zu einem Entstehungsbrand in einem Küchenbereich, welcher durch die Feuerwehr mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden konnte.

Sowohl bei dem Einsatz in der Pontanusstraße, als auch beim Einsatz in der Turnhalle, konnte durch das Vorhandensein einer Brandmeldeanlage eine frühzeitige Branderkennung sowie Alarmierung der Feuerwehr erfolgen und dadurch größere Schäden verhindert werden. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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