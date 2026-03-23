Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brennender Holzschuppen im Bereich des Busdorfwalls

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Paderborn (ots)

(sg) Die Feuerwehr Paderborn wurde am heutigen Montag, den 23.03.2026 zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich des Busdorfwalls in Nähe des Nordbahnhofs alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Holzschuppen in voller Ausdehnung brannte. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung eingeleitet.

Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte mit einem Strahlrohr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde der Bahnverkehr im Bereich des Nordbahnhofs durch die Deutsche Bahn für etwa eine Stunde eingestellt.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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