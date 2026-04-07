Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Kellerbrand am Heilandsfrieden

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Dienstag, den 07.04.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn um 16:25 Uhr zu einem gemeldetem Kellerbrand in einem leerstehenden Gebäudekomplex in den Ortsteil Sennelager alarmiert.

Die Polizei wurde von einem Anwohner über eine Rauchentwicklung informiert, worauf diese die Feuerwehr zu dem "lost place" alarmierte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden.

Da nicht gesichert bestätigt werden konnte, dass sich in dem Gebäude keine Personen aufhalten und das Feuer verursacht haben, wurde umgehend das Alarmstichwort auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht.

Ein Trupp des Defence Fire & Rescue Service und ein Trupp der Feuerwehr Paderborn kontrollierten unmittelbar das Gebäude und konnten den Brandherd ausfindig machen. Dieser konnte schnell ab- gelöscht werden. Zusätzlich wurden alle Bereiche kontrolliert, wobei keine Person ausfindig gemacht wurde.

Bei dem etwa einstündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch der ehrenamtliche Löschzug Schloss Neuhaus und der Defence Fire und Rescue Service an der Einsatzstelle.

Durch die Stichworterhöhung befand sich zusätzlich der Löschzug Sande, ein Wechselladerfahrzeug Atemschutz, mehrere Rettungsmittel sowie der Führungsdienst der Stufe B auf Anfahrt. Alle genannten Kräfte konnten aber bereits auf der Anfahrt den Einsatz abbrechen. Insgesamt wurden an der Einsatzstelle ca. 30 Einsatzkräfte tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell