Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Parallel Einsätze in Paderborner Kernstadt am Abend des 07.04.2026

Paderborn (ots)

Gegen 20:15 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem größeren leerstehenden Gewerbeobjekt im Westen der Kernstadt gerufen. Eine Streife des Ordnungsamtes hatte bei einer Routinekontrolle eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss und einen Wasserschaden im Kellergeschoss des Gebäudes festgestellt. Kräfte der Wache Süd machten sich auf die Suche nach dem Brandherd. Der Angriffstrupp erkundete unter schwerem Atemschutz mittels Wärmebildkamera.

Nach einiger Suche konnte im Erdgeschoss die Quelle des Rauchs festgestellt werden. Offenbar waren Vandalisten in das Gebäude eingedrungen und hatten aus vorgefundenen Materialien ein Feuer entzündet. Durch die Hitze des Brandes hatte sich augenscheinlich ein Sprinklerkopf der Sprinkleranlage geöffnet. Darin befindliches Restwasser hat wohl ausgereicht, den Brand zu löschen. Das war auch die Ursache für den Wasserschaden im Keller. Die Anzeige der Wärmebildkamera verriet, dass das Feuer inzwischen erkaltet war. Der betroffene Gebäudebereich wurde von der Feuerwehr noch belüftet, um den Großteil des Rauchs aus dem Gebäude zu entfernen.

Der Einsatz, zu dem 12 Einsatzkräfte ausgerückt waren, konnte nach gut einer Stunde beendet werden. Neben der Feuerwehr waren das Ordnungsamt und die Polizei an der Einsatzstelle. Die Ordnungsbehörden werden das Objekt weiterhin regelmäßig kontrollieren.

Die Feuerwehr warnt: das unbefugte Betreten von leerstehenden und - wie hier - bereits beschädigten Gebäuden birgt erheblich Gefahren, sowohl für die illegalen Eindringlinge, als auch für alle eingesetzten Einsatzkräfte.

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Fast zeitgleich wurden die Kräfte der Feuerwache Nord zu einem brennenden Rasenmäher in der Nähe einer Hausfassade in den Querweg gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits Löschversuche durch einen Anwohner erfolgreich, sodass die Feuerwehr die Brandreste nur noch kontrollierte und abkühlte. Da durch ein offenes Fenster Brandrauch in eine Wohnung eingedrungen war, wurde diese mittels Überdruckbelüftung entraucht und anschließend mittels Messgerät auf schädliche Gase ohne Feststellung überprüft. Der Anwohner, welcher die Löschmaßnahmen eingeleitet hatte, wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert.

Zu dem Einsatz waren insgesamt 13 Kräfte der Wache Nord ausgerückt und konnten den Einsatz nach gut einer Stunde beenden.

Während der beiden parallelen Einsätze wurde der Grundschutz der Stadt Paderborn durch den ehrenamtlichen Löschzug Stadtheide auf der Feuer- und Rettungswache garantiert.

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