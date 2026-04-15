Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Wohnungsbrand am Heilandsfrieden

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Paderborn (ots)

(sg) Am Dienstag, den 14.04.2026 wurde die Feuerwehr Paderborn um 17:42 Uhr zu einem gemeldetem Wohnungsbrand in einem leerstehenden Gebäudekomplex in den Ortsteil Sennelager alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wiesen dunkle Rauchwolken den ausgerückten Einsatzkräften den Weg.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein ausgedehnter Brand im 1. OG des Gebäudes festgestellt.

Dieser hatte sich zwischenzeitlich schon auf die darüber liegenden Geschosse im Dachbereich ausgebreitet. Ein Trupp des Defence Fire & Rescue Service und zwei Trupps der Feuerwehr Paderborn gingen unmittelbar in das Gebäude zur Brandbekämpfung vor.

Gleichzeitig wurde die Löschwasserversorgung über mehrere Hydranten sichergestellt und auf der Rückseite des Gebäudes eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Obwohl die Maßnahmen der Feuerwehr recht schnell ihre Wirkung entfalteten, hatte sich der Brand in der hölzernen Zwischendecke und im Dachstuhl ausgebreitet, so dass diese Bereiche umfangreich geöffnet und abgelöscht werden mussten.

Insgesamt wurden dazu 14 Trupps unter Atemschutz mit bis zu drei C-Rohren eingesetzt. Parallel dazu wurde die Dachfläche mit Hilfe der Drehleiter geöffnet, um weitere Glutnester aufzuspüren.

Bei dem etwa sechsstündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtliche Löschzüge Schloss Neuhaus, Sande und Marienloh im Einsatz. Ebenso unterstützte der Defence Fire und Rescue Service an der Einsatzstelle. Der Löschzug Elsen versorgte die eingesetzten Kräfte mit Verpflegung und der Löschzug Stadtmitte mit dem Abrollbehälter Atemschutz und dem Gerätewagen zur Einsatzstellenhygiene.

Ein Rettungswagen des Kreises Paderborn stand während des Einsatzes zur Eigensicherung in Bereitstellung.

Insgesamt wurden an der Einsatzstelle ca. 60 Einsatzkräfte tätig. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell