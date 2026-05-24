Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Leichtsinnige E-Scooter-Fahrt auf B64 mündet in Feuerwehreinsatz

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Paderborn (ots)

(sg) Am Sonntag, den 24.05.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn um kurz vor 3 Uhr mit dem Stichwort "Ausleuchten Einsatzstelle" auf die B64 zwischen den Anschlussstellen Borchener Straße und B1/Salzkottener Straße alarmiert.

Die Einsatzstelle lag zwischen den Überführungen Abtsbrede und Frankfurter Weg. An dieser Stelle befindet sich direkt neben der B64 eine steile Böschung, die zu einer nicht mehr genutzten Industriegleisanlage hinabführt und stark mit Pflanzen, zum Teil Bäumen zugewuchert ist.

An der Einsatzstelle wartete bereits das Notarzteinsatzfahrzeug aus Büren, welches auf der Rückfahrt von einem Einsatz Beobachtungen gemacht hatte, die zu diesem Einsatz führten. Drei E-Scooter-Fahrer waren verbotenerweise in Schlangenlinien fahrend auf der B64 unterwegs.

Der den anderen beiden E-Scootern offenbar weit vorausfahrende E-Scooter-Fahrer stoppte abrupt seine Fahrt, als er das Einsatzfahrzeug bemerkte und sprang oder fiel über die Leitplanke die Böschung hinab. Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeugs versuchte noch, nach dem vermeintlich Verletzten zu suchen, musste die Suche aber wegen des unwegsamen Geländes abbrechen.

Die Feuerwehr erkundete als Erstmaßnahme die Einsatzstelle von oben mit der Drehleiter und einer Wärmebildkamera. Parallel dazu stiegen mit Leinen gesicherte Feuerwehrkräfte die Böschung hinab und begannen mit der Suche. Die Drohne der Feuerwehr Hövelhof wurde angefordert, um den weiteren Bereich der Gleisanlage sowie die benachbarten Gewerbegrundstücke abzusuchen.

Auch die Höhenretter der Feuerwehr Paderborn unterstützten wegen des unwegsamen Geländes die Suche.

Die beiden anderen E-Scooter-Fahrer blieben unverletzt. Sie durften die verbotene Fahrt jedoch nicht mehr fortsetzen und wurden von der Polizei übernommen.

Nachdem der gesamte Bereich per Luftaufklärung und mit Suchtrupps ergebnislos abgesucht worden war, beendete die Feuerwehr gegen 4:30 Uhr den Einsatz. Vermutlich hatte der betreffende E-Scooter-Fahrer aus schlechtem Gewissen das Weite gesucht.

Im Einsatz waren die Feuerwache Süd mit einem Löschfahrzeug, einer Drehleiter, dem Gerätewagen Höhenrettung, ein Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug aus Büren, die Drohneneinheit der Feuerwehr Hövelhof und der Führungsdienst der Feuerwehr mit insgesamt 19 Einsatzkräften.

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