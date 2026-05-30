Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Unwetterlage sorgt bei der Feuerwehr Paderborn für ein erhöhtes Einsatzaufkommen

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Paderborn (ots)

(sg) Die vom "Deutschen Wetterdienst" angekündigten schweren Unwetter bescherten der Feuerwehr ein erhöhtes Einsatzaufkommen in den Abendstunden des 29.05.2026. Im Zeitraum von 19:42 Uhr bis ca. 23:30 Uhr rückte die Feuerwehr Paderborn zu 77 Einsätzen im Zusammenhang mit der Unwetterlage aus. Die Einsatzstellen verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet, so dass die gesamte Feuerwehr Paderborn mit der Abarbeitung der Einsätze beschäftigt war. Ein Schwerpunkt stellte das nördliche Stadtgebiet (Sande, Schloss Neuhaus, Elsen) dar.

Bereits mit dem aufziehenden Sturm wurden alle zehn ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Paderborn in Bereitschaft versetzt und zu ihren Standorten alarmiert. So wurde innerhalb kurzer Zeit ein Großteil der Unwettereinsätze durch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte, Wewer, Stadtheide, Marienloh, Neuenbeken, Dahl, Benhausen, Schloß Neuhaus, Elsen und Sande abgearbeitet. Darüber hinaus wurden einzelne Fahrzeuge der hauptamtlichen Wachen Nord und Süd nach Bedarf eingesetzt. Der Grundschutz für zeitkritische Einsätze (bspw. Brandeinsätze und Menschenrettung) wurde durch die hauptamtlichen Kräfte der Wache Süd sichergestellt.

Somit waren im Stadtgebiet ca. 120 Einsatzkräfte mit der Bekämpfung der Unwetterfolgen im Einsatz. Zur Koordinierung der Einsätze wurde die Einsatzzentrale auf der Wache Süd ebenfalls personell verstärkt, u.a. durch den Lagedienst und weitere Führungskräfte. Ein Großteil der Einsätze waren umgestürzte Bäume. Teilweise wurden dadurch Häuser, Fahrzeuge und Infrastruktur (u.a. Stromleitungen, Telefonleitungen und Bahngleise) stark beschädigt. Eine besondere Einsatzstelle wurde an der Mastbruchstraße gemeldet. Dort hatte sich eine etwa 20 Meter hohe Eiche durch die Sturmböen derart gelöst, dass sie sich gefährlich zur Seite neigte und auf die Fahrbahn, den Gehweg sowie ein angrenzendes Mehrfamilienhaus zu stürzen drohte. Da während der akuten Sturmlage ein sicheres Arbeiten nicht möglich war und für die Bewohner des Hauses eine erhebliche Gefahr bestand, wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich geräumt. Die Bewohner mussten vorübergehend bei Angehörigen beziehungsweise in einem Hotel untergebracht werden.

Nachdem sich die Wetterlage in den Nachtstunden beruhigt hatte, konnte die Gefahr durch die Feuerwehr beseitigt werden. Für die Fällung des Baumes wurde der Löschzug Schloß Neuhaus mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen sowie einer Drehleiter eingesetzt. Der Baum wurde kontrolliert gefällt und die Gefahrenstelle anschließend gesichert. (siehe Fotos)

An den Fischteichen wurden drei Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen begraben (siehe Fotos). Zwei der Fahrzeuge konnten durch die Feuerwehr befreit werden. Ein drittes Fahrzeug wurde derart unter einem Baum eingeschlossen, dass zur Bergung eine Fachfirma beauftragt werden muss.

Glücklicherweise wurden die Unwetter frühzeitig und umfassend vom Deutschen Wetterdienst angekündigt.

Diese Wetterwarnungen und das besonnene Verhalten der Bevölkerung haben erfreulicherweise dazu geführt, dass niemand durch die Folgen des Unwetters verletzt wurde.

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