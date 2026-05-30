Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: 30.05.2026 - Unwetterlage des Vortags beschäftigt die Feuerwehr den ganzen Samstag

Paderborn (ots)

(sg) Die Auswirkungen der Unwetterlage vom Abend des 29.05.2026 beschäftigte auch heute noch den ganzen Tag die Feuerwehr Paderborn. Seit den frühen Morgenstunden bis gegen 21:30 Uhr wurden so noch 24 weitere Einsatzstellen bearbeitet. Insgesamt wurden damit insgesamt 101 Einsatzstellen bewältigt. Auch bei den heutigen Einsatzanlässen handelte es sich ausnahmslos um die Bandbreite von abgebrochenen Ästen bis hin zu umgestürzten Bäumen, die oft wegen der Dunkelheit gestern Abend erst heute entdeckt worden waren.

Hierzu wurden die ehrenamtlichen Einheiten Schloß Neuhaus, Sande, Elsen, Wewer sowie die hauptamtlichen Kräfte der Wachen Nord und Süd mit insgesamt rund 45 Einsatzkräften eingesetzt.

Der Einsatzschwerpunkt lag auch heute im nordwestlichen Stadtgebiet. Eine Anekdote am Rande: Als die Feuerwehrkräfte heute Vormittag Reste eines großen Baumes in Mastbruch mit schwerem Gerät von der Straße räumen wollten, stellten sie verwundert, aber durchaus dankbar fest, dass dies unbekannterweise bereits von einem oder mehreren guten Geistern erledigt worden war.

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