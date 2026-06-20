Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Elsen

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Paderborn (ots)

In der Nacht zum 19. Juni 2026 wurde die Feuerwehr Paderborn um 23:42 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Ortsteil Elsen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachbereich eines Einfamilienhauses im Bereich des Firstes in Brand. Flammenschein war deutlich unterhalb der installierten Photovoltaikmodule erkennbar, zudem zeigte sich eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohner des Hauses hatten das Objekt zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon unverletzt verlassen können.

Aufgrund der Lage wurden umfangreiche Einsatzmaßnahmen eingeleitet. Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, darunter beide hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen, der Führungsdienst (B- und C-Dienst) sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Elsen und Sande. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte nach der Anfangsphase aus dem Einsatz herausgelöst werden, um den Grundschutz auf der Wache Nord sicherzustellen. Die zwischenzeitlich verwaiste Wache Süd wurde durch Kräfte der Löschzüge Stadtmitte und Wewer besetzt. Diese Maßnahme erwies sich kurze Zeit später als notwendig, da parallel eine Alarmierung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Paderborner Hotel bei der Kreisleitstelle einging.

An der Einsatzstelle im Ortsteil Elsen wurde zunächst eine Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt, um eine Außenbrandbekämpfung durchzuführen. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz im Innenangriff zur Riegelstellung vor, um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile bzw. den Innenbereich zu verhindern. Im weiteren Einsatzverlauf wurde eine zweite Drehleiter in Stellung gebracht, um Teile der Dachhaut sowie die Photovoltaikmodule gezielt abzutragen und Glutnester freizulegen.

Besondere Herausforderungen ergaben sich durch den Brandverlauf unterhalb der Photovoltaikanlage, wodurch die Brandbekämpfung erschwert wurde.

Das Gebäude wurde im Verlauf des Einsatzes durch den Energieversorger stromlos geschaltet. Angaben zur Brandursache können seitens der Feuerwehr derzeit nicht gemacht werden; die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Der Einsatz konnte nach mehreren Stunden beendet werden.

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