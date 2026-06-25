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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall #polsiwi

Bad-Berleburg- Girkhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24.06.2026) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 480 zwischen dem Albrechtsplatz und Schüller gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 21-jähriger Skoda-Fahrer auf der B480 in Richtung Schüller unterwegs. Zeitgleich kam ihm eine 58-jährige Suzuki-Fahrerin entgegen. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort knallte er frontal mit dem Suzuki der 58-Jährigen zusammen. Die 58-Jährige und ein 24-jähriger Beifahrer des 21-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro beziffert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach Beendigung der Unfallaufnahme von einer Fachfirma gereinigt werden. Die B480 war für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung voll gesperrt. Ob die gefahrene Geschwindigkeit des jungen Mannes unfallursächlich gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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