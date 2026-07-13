Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geldmappe aus Handtasche bei Einkaufsmarkt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ihre rosafarbene Handtasche vergas am Samstag, 11.07.2026 gegen 12.30 Uhr eine 33 Jahre alte Frau am Einkaufswagen, welchen sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" zurückstellte. Als sie wenige Minuten später das Fehlen der Handtasche bemerkte und zurückkehrte, war diese bereits im Einkaufsmarkt abgegeben worden. Aus der Tasche fehlte eine hellrosa Mappe mit mehreren Hundert Euro Bargeld darin. Zur Tatzeit sollen sich viele Kunden auf dem Parkplatz aufgehalten haben. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

md/tb

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