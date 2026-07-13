Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Wohnhaus - Fahrraddiebstahl aus Keller und Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 10.07.2026 zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schlierbach". Der oder die Täter öffneten im Keller zwei Kellerabteile und entwendeten ein Fahrrad, sowie zwei Fahrradhelme und zwei Fahrradcomputer. Aus der Tiefgarage wurde ein weiteres Fahrrad entwendet. Vermutlich verlies die Täterschaft das Gebäude über die Tiefgarage.

Bereits in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 21.00 Uhr bis Freitag, 10.07.2026, 21.30 Uhr, wurden zwei verschlossene Fahrräder aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Fahrnauer Straße entwendet.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Am Schlierbach" und der Fahrnauer Straße gemacht haben.

md/tb

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