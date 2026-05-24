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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Ellerstadt (ots)

Am 24.05.2026 gegen 18:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem PKW in der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt. Die 20-jährige Motorradfahrerin befuhr die Erpolzheimer Straße kommend von Ellerstadt in Richtung Birkenheide. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 73-jähriger Mercedes Fahrer die 20 Jährige beim Einfahren in den fließenden Verkehr von einem Parkplatz aus. Aufgrund des Zusammenstoß stürzte die Motorradfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 20 Jährige kam zwecks medizinischer Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr abgeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeioberkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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