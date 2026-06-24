Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw kommt nach rechts ab

A38 Höhe Leinefelde-Worbis (ots)

Am Dienstag gegen 20:40 Uhr kam es auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines Mercedes kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kilometrierungsschild und einem Leitpfosten. Nach der Kollision kam das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen.

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von circa 4.000 EUR.

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