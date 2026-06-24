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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

A9 Höhe Schleiz (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 46-jähriger Fahrer eines Opel auf der A9 in Richtung Berlin kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, was er im Verlauf der Kontrolle auch selbst bestätigte. Zudem führte der 46-jährige Fahrer circa 11,5 Gramm Marihuana mit sich und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach einer anschließenden Blutentnahme setzte der 46-jährige seine Fahrt mit dem Zug fort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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