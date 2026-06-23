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API-TH: Brennender Sattelzug sorgt für Vollsperrung auf A9 - Lkw-Fahrer blieb leicht verletzt

API-TH: Brennender Sattelzug sorgt für Vollsperrung auf A9 - Lkw-Fahrer blieb leicht verletzt
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A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Am Montagabend gegen 17:35 Uhr brannte ein Sattelzug auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig und konnte den Sattelzug auf dem Standstreifen abstellen und die Fahrerkabine verlassen. Aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Vorderachse der Sattelzugmaschine geriet diese in Brand. Bereits kurze Zeit später griff das Feuer auf die Fahrerkabine über. Da der Sattelauflieger mit circa 20 Tonnen leeren Tetrapaks beladen war und das Feuer auch auf diesen übergriff, stand der Sattelzug schnell komplett in Flammen. Zudem griff das Feuer anschließend auch auf die angrenzende Böschung über und auch diese war auf einer Fläche von circa 25 m × 50 m betroffen.

Gegen 18:10 Uhr wurde die Richtungsfahrbahn München durch die eingesetzten Einsatzkräfte voll gesperrt. Durch die freiwillige Feuerwehr Schleiz konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Der 46-jährige Lkw-Fahrer wurde wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen und wurde durch den Brand- / Rauchentwicklung leicht verletzt.

Der linke Fahrstreifen konnte gegen 19:15 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen 00:45 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden bestehend aus Sattelzug, Ladung, Fahrbahnschaden und Böschungsschaden wird auf circa 200.000 EUR betrachtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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