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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlagen und ein Rad auf Gegenfahrbahn gelandet

A9 Höhe Schleiz (ots)

Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kam ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Von dieser wurde er über den linken und mittleren Fahrstreifen geschleudert und touchierte den Sattelzug, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. In der weiteren Folge schleuderte der Skoda wieder nach links und kollidierte nochmals mit der Mittelleitplanke. Hierbei überschlug sich der Skoda und riss sich das linke Vorderrad ab, welches auf der Richtungsfahrbahn München zum Liegen kam. Der Skoda kam nach dem Überschlag auf den Rädern im linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der 37-jährige Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sattelzug entstand ausschließlich Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 85.000 EUR.

Der Bereich war aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten für circa 45 Minuten voll gesperrt und die Fahrbahn konnte gegen 12:00 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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