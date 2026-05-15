Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 22:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt, auf Höhe des Landratsamtes. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,1 Promille.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein vor Ort sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

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