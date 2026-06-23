Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Belegte PWC-Anlage führt zu Verkehrsunfall

A71 Höhe Arnstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der PWC-Anlage "Dornheimer Ried".

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer parkte seinen Autotransporter aufgrund der belegten Parkflächen circa 150 m hinter der Abfahrt auf der linken Seite. Der 64-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda entschied sich auf die PWC-Anlage "Dornheimer Ried" abzufahren und übersah hierbei den Autotransporter, welcher an der linken Seite parkte. Daraufhin kollidierte der Skodafahrer mit dem Autotransporter und der 64-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 EUR.

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