PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auto beschädigt +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Auto beschädigt,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Dresdener Weg, Samstag, 06.06.2026, 23:00 Uhr bis 07.06.2026, 02:30 Uhr

(ds) In der Nacht von Samstag, 23:00 Uhr auf Sonntag, 02:30 Uhr wurden durch Unbekannte ein Auto im Dresdener Weg beschädigt. Auf der Motorhaube des geparkten Fahrzeugs wurde durch die Unbekannten ein Gullideckel abgelegt. Hierdurch wurde das Fahrzeug beschädigt. Die Verursacher flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Samstag, 06.06.2026, 20:25 Uhr

(ds) Am Samstagabend um 20:25 Uhr kam es im Bereich der Rheingaustraße Ecke Meisenweg im Hofheimer Stadtteil Marxheim zu einem Vorfahrtsverstoß, bei dem ein Motorroller verunfallte. Der 19-jährige Rollerfahrer befuhr die vorfahrtsberechtigte Rheingaustraße in Richtung Flörsheim-Weilbach. Der unbekannte PKW kam aus dem Meisenweg und fuhr nach rechts auf die Rheingaustraße, ohne auf den fliesenden Verkehr zu achten. Der 19-Jährige musste ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Er kam im Weiteren auf der regennassen Fahrbahn zum Fall. Hierbei verletzte er sich und der Motorroller wurde beschädigt. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entzog sich somit seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls. Gegen den PKW-Fahrer wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

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