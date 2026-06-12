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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Neuhaus-Schierschnit (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, befuhr der 68-jährige Fahrer eines PKW die B89 von Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Sonneberg. Hier geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 46-jährigen Fahrer eines LKW. Der 68-Jährige sowie seine Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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