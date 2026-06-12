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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

Pößneck (ots)

Die 15-Jährige ist freiwillig in die Einrichtung zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für alle gegebenen Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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