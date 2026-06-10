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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzende Mitteilung zu Verstößen gegen das Tierschutzgesetz

Pößneck (ots)

Ergänzend zu den Medieninformationen am 01.06.2026 und 03.06.2026 teilt die Landespolizeidirektion Saalfeld mit, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera im Zusammenhang mit einer in Pößneck getöteten Hündin bereits seit Dezember letzten Jahres erfolgten. In deren Verlauf wurden umfangreiche Maßnahmen durchgeführt und zahlreiche Beweismittel gesichert. Diese wurden sodann untersucht und ausgewertet. Das zuständige Landratsamt war ebenfalls in die Ermittlungen eingebunden und hat mit Bekanntwerden der Tatvorwürfe gegen die Beschuldigten ein Verbot zur Haltung von Tieren ausgesprochen.

Die polizeilichen Ermittlungen befinden sich derzeit in der finalen Phase und werden zeitnah abgeschlossen sein. Nach deren Prüfung und Auswertung wird die zuständige Staatsanwaltschaft Gera dann entscheiden.

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld weist zudem darauf hin, dass das Veröffentlichen und das Verbreiten personenbezogener Daten sowie Beleidigungen oder hetzerische Äußerungen in sozialen Medien strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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