Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Impressionen zum Tag der Verkehrssicherheit der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

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Schleifreisen (ots)

Am vergangenen Samstag fand am Standort Schleifreisen der Tag der Verkehrssicherheit der Autobahnpolizeiinspektion statt. Allen Gästen und Besuchern standen Türen und Tore offen. Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung und der Tag der Verkehrssicherheit begann mit Regenwetter. Gegen Mittag klarte der Himmel auf und die Sonne trat hervor.

Unterstützt durch die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes, der Kontrollgruppe sowie der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe konnte der Tag der Verkehrssicherheit am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr stattfinden.

Die Besucher bekamen die Möglichkeit, einen Einblick in die Tätigkeits- und Aufgabenfelder der Autobahnpolizeiinspektion zu erhalten. Die Kollegen an den Stationen standen hilfsbereit und freundlich den Besuchern zur Seite und beantworteten die aufkommenden Fragen. So konnten die Besucher sich einen Überblick über die Dienststelle von innen und außen verschaffen.

Im Hof der API angekommen, fanden unsere Besucher dort ein Videomessfahrzeug und die Geschwindigkeitskontrollgeräte der TVÜ. Im Innenhof stellte sich der Einsatz- und Streifendienst mit den Funkstreifenwagen Audi A6 und Mercedes Vito, dem Verkehrsunfalldienst-Bus und Motorrad den Besuchern vor. Zudem wurde die Ausrüstung sowie unsere Führungs- und Einsatzmittel durch die Kollegen des Polizeiliches Einsatztraining vorgestellt. Dort konnten die Besucher sich das Gewicht unserer Ausrüstung mitteilen lassen und auch einmal selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, diese Ausrüstung zu tragen.

Ein besonderer Dank gilt den unterstützenden Kräften des Hauptzollamtes Erfurt, der Berufsfeuerwehr Jena, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und der Autobahn GmbH. Diese stellten ihre Bereiche ebenfalls sehr präsentativ vor und waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Als Highlight des Tages konnte der Polizeihubschrauber kurzfristig die Veranstaltung unterstützen. So konnte man die Ankunft schon von Weitem erahnen und konnte gegen 12 Uhr zur Landung ansetzen. Nach der Präsentation der gesamten Technik und Vorstellung der Arbeit verabschiedeten sich die Kollegen der Polizeihubschrauberstaffel gegen 15 Uhr. Dem wechselhaften Wetter zum Trotze blicken wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück. Die Besucher konnten sich über viele unterschiedliche Stände mit Bezug zur Autobahn erfreuen. Auch der Stand der Nachwuchsgewinnung konnte den interessierten Besuchern wieder hilfreich mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gemeinsam für eine sichere Fahrt - jeden Tag.

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