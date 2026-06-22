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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Frontalunfall mit einer leicht verletzten Person

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West.

Eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford fuhr auf den vorausfahrenden Pkw VW auf. Der Fahrzeugführer des VWs bremste aufgrund von Stauerscheinung vor einer Baustelle verkehrsbedingt ab. Die 22-jährige Fahrzeugführerin des Ford bemerkte dies zu spät und kollidierte frontal mit dem VW. Die Fahrerin des Ford wurde durch den Unfall leicht verletzt und ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden von circa 3.000 EUR. Die Fahrbahn war für eine halbe Stunde voll gesperrt und ist seit 16:30 Uhr wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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