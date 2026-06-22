Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verwirrte Person quert Autobahn

A4 Höhe Erfurt (ots)

Am Sonntagabend sorgte eine 75-jährige verwirrte Frau für einen Polizeieinsatz auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West.

Mehrere Mitteiler meldeten eine Frau älteren Alters fußläufig auf dem Standstreifen der A4. Im weiteren Verlauf wurde berichtet, dass die Dame sogar die Autobahn querte. Die Frau konnte letztendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Anschlussstelle Erfurt-Ost festgestellt werden. Die Dame ist bei ihrem Fußmarsch über die Autobahn mehrfach gestürzt, war verwirrt und hatte eingeräumt die Bundesautobahn gequert zu haben. Im Anschluss konnte die Dame mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dank der vielen hilfreichen Mitteilungen konnte die Frau festgestellt und versorgt werden. Schlimmeres konnte dadurch verhindert werden und es kam niemand zu Schaden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell