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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: LKW-Fahrer blockiert Beschleunigungsstreifen

A9 Höhe Triptis (ots)

In den heutigen Morgenstunden parkte ein Fahrer mit seinem Lkw gegen 02:50 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der PWC-Anlage "Rodaborn" auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin.

Ersten Aufforderungen von den eingesetzten Polizeibeamten ignorierte er vorerst, bis die Vernunft einkehrte. Der Lkw-Fahrer folgte den Polizeibeamten zum Rasthof Lederhose. Dort wurde eine Kontrolle im sicheren Bereich durchgeführt und die begangene Ordnungswidrigkeit geahndet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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