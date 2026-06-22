API-TH: LKW-Fahrer blockiert Beschleunigungsstreifen
A9 Höhe Triptis (ots)
In den heutigen Morgenstunden parkte ein Fahrer mit seinem Lkw gegen 02:50 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der PWC-Anlage "Rodaborn" auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin.
Ersten Aufforderungen von den eingesetzten Polizeibeamten ignorierte er vorerst, bis die Vernunft einkehrte. Der Lkw-Fahrer folgte den Polizeibeamten zum Rasthof Lederhose. Dort wurde eine Kontrolle im sicheren Bereich durchgeführt und die begangene Ordnungswidrigkeit geahndet.
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